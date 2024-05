Samsung Galaxy Tab A9+ a SOLO 154€ è un SOGNO che si avvera (eBay)

Ormai siamo nell’era dei tablet e non se ne può più fare a meno. Che ti serva per il lavoro, per la scuola o semplicemente per hobby puoi avvalerti di questa straordinaria occasione che ti segnalo. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 154,99 euro, invece che 259 euro. Per averlo a questa cifra inserisci al momento del pagamento il codice PSPRMAY24.

Anche se non è specificato tieni presente che il prezzo originale è proprio quello che ti ho segnalato sopra. Quindi oggi tra uno sconto già applicato e uno che dovrai applicare avrai un risparmio totale di ben 105 euro. Davvero pazzesco. Ovviamente l’offerta durerà poco e le unità disponibili non sono infinite.

Samsung Galaxy Tab A9+: entry level di qualità

Samsung Galaxy Tab A9+ si fa apprezzare per il suo display TFT LCD da 11 pollici con cornice sottile e uno spessore di appena 6,9 mm. Ha una risoluzione massima di 1920 × 1200 p che regala colori intensi e vividi che renderanno la visione dei tuoi contenuti molto più realistica.

Gode poi di un potente processore Octa-core di Qualcomm supportato da 4 GB di RAM e il sistema operativo Android 13. Possiede in questa versione 64 GB di memoria interna e ha una batteria da 7040 mAh che dura tantissimo.

Se non vuoi spendere tanto e avere un tablet affidabile, sicuramente questo fa al caso tuo. Dunque non tardare troppo perché come ti dicevo la disponibilità è limitata. Perciò vai adesso su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 154,99 euro, invece che 259 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento. Conclude l’ordine subito e lo potrai ricevere a casa tua in pochi giorni con consegna gratuita.