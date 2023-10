Samsung Galaxy Tab A9: il tablet low-cost arriverà fra pochissimi giorni

Il debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab A9 è previsto per il 5 ottobre. Il tablet dovrebbe venir commercializzato in moltissimi paesi; grazie ad un teaser apparso su Amazon infatti, vediamo che il lancio è alle porte. Ma cosa sappiamo di questo prodotto?

In prima istanza, sarà un gadget “low-cost”, erede del vendutissimo e apprezzatissimo Galaxy Tab A8 (che, a proposito, trovate su Amazon al prezzo speciale di 200,99€, spese di spedizione incluse). Non di meno, insieme a questo terminale, la compagnia dovrebbe presentare altri tablet, pensati però per la fascia media del mercato (Galaxy Tab S9 e S9 Plus).

Samsung Galaxy Tab A9: cosa sappiamo?

Da una pagina pubblicata su Amazon India scopriamo che il prossimo tablet di fascia medio-bassa di Samsung arriverà il 5 ottobre nel mercato locale interno. Ci aspettiamo un debutto internazionale nella stessa data. I teaser tuttavia, non menzionano esplicitamente il nome del terminale ma dalla URL del sito scopriamo che sarà proprio il Tab A9 il famigerato gadget pronto al lancio.

D’altronde, proprio pochi giorni fa, il suddetto tablet è stato avvistato presso il database del Google Play Console; le sue specifiche tecniche sono quindi state rivelate. Il Galaxy Tab A9, che ha il numero di modello SM-X115, dovrebbe presentare uno schermo LCD con risoluzione di 1340 x 800 pixel; sotto la scocca invece, dovrebbe essere dotato del processore MediaTek Helio G99 e di 4 GB di memoria RAM. Sul fronte software invece, ci aspettiamo Android 13 con skin proprietaria One UI 5.1.1. Non ci sarà il modem 5G ma solo il modulo LTE (opzionale). Ci dovrebbe essere anche la variante Tab A9+ e questa, secondo i rumors, dovrebbe presentare il supporto alle reti di quinta generazione; avrà anche uno schermo più generoso del “fratellino”. Restate connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.

