Samsung Galaxy Tab A9: il nuovo tablet LOW-COST è dietro l'angolo

In queste ore la variante internazionale del nuovo tablet low-cost di Samsung, il Galaxy Tab A9, è stata avvistata online. Il modello in questione sembra vantare la sola connettività via Wi-Fi. È stato osservato presso il portale della TDRA e il debutto sembra essere imminente.

Samsung Galaxy Tab A9: cosa sappiamo ad oggi?

Sappiamo infatti che Samsung presenterà la nuova serie di device low-cost Galaxy Tab A9 nei prossimi giorni; secondo gli ultimi dati emersi in rete i tablet sono apparsi su tantissimi siti per la certificazione online: FCC, Bluetooth SIG, Safety Korea e BIS India. Non di meno, il modello entry level della serie, il Tab A9 standard avente numero di modello SM-X110 è stato avvistato anche sulla TDRA. Non sappiamo se i modelli Cellular avranno il modulo 4G o 5G ma noi crediamo più che disporranno della soluzione LTE per contenere i costi. Sono pur sempre soluzioni economiche.

Stando a quanto si legge da Geekbench invece, il Tab A9 presenterà un processore Snapdragon 695 di Qualcomm con GPU Adreno 619. Includerà 4 GB di RAM e eseguirà Android 13 con One UI 5.1. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica via cavo da 15W. Misurerà 210,7 mm di lunghezza e 124,7 mm di larghezza. Disporrà poi di un jack audio da 3,5 mm, del modulo GPS e del Bluetooth 5.2 Sarà l’erede del Tab A8 arrivato in commercio alla fine del 2021. Ci aspettiamo nuovi leak nei giorni a venire.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Tab A8 costa solo 169,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il dispositivo è ottimo come prodotto multimediale “da divano”, per la visione dei contenuti in streaming, per il gaming blando, per la gestione delle mail, dei social network, per la navigazione web e non solo. La consegna è celere e immediata, oltre che gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.