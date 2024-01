Samsung Galaxy Tab A9+ 5G in offerta a 234€ è il tablet da comprare oggi

Il Samsung Galaxy Tab A9+ 5G cala di prezzo diventando il tablet da comprare per chi vuole spendere poco. Grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto CASA24 da aggiungere al carrello, il tablet di Samsung è ora acquistabile al prezzo scontato di 234 euro, raggiungendo il suo nuovo prezzo minimo storico. Il tablet, inoltre, è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal ed ha garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G: a questo prezzo è un best buy

Il Samsung Galaxy Tab A9+ 5G ha una scheda tecnica davvero ottima in rapporto al prezzo. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 con supporto al 5G e un display da 11 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz. Il tablet ha anche 4 GB di RAM, 64 GB di storage e una batteria da 7.040 mAh. Il sistema operativo è Android 13 con One UI con tutte le ottimizzazioni necessarie per adattarsi allo schermo del tablet. Da notare anche la presenza di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice CASA24 da aggiungere al carrello è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ 5G al prezzo scontato di 234 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Il tablet ha garanzia Italia ed è acquistabile tramite il link qui di sotto. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.