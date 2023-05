Samsung Galaxy Tab A8: ULTIMI MINUTI per averlo a 189€

Ultimi minuti per acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 189,90 euro, invece di 279,90 euro. Si tratta di un’offerta disponibile su Monclick a tempo limitato perché facente parte degli Sconti in Fuga. Lo Speciale Compleanno sta sfornando promozioni davvero eccezionali. Come questo tablet dotato di un processore Octa-core in grado di offrire prestazioni molto interessanti anche se a un prezzo particolarmente conveniente e basso.

Ma non è finita qui. Infatti, grazie a Monclick hai anche la consegna gratuita inclusa con spedizione veloce. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna puoi accedere a un mini finanziamento davvero goloso. Si tratta di una modalità furba per pagare in 3 rate tasso zero da soli 63,30 euro al mese. La prima tranche la saldi subito al momento dell’ordine mentre le altre due nei mesi appena successivi. Con Klarna puoi anche pagare a 30 giorni dall’acquisto l’intera somma.

Samsung Galaxy Tab A8: prestazioni eccellenti, prezzo low cost

A un prezzo low cost, il Samsung Galaxy Tab A8 64GB si distingue dalla massa offrendo un display da 10,5 pollici estremamente immersivo. Le cornici sottilissime offrono immagini ampie e dettagliate. Grazie all’ampia gamma di colori ogni sfumatura è uno spettacolo. La sua scocca, realizzata interamente in metallo, garantisce una portabilità estrema non solo per leggerezza e dimensioni, ma anche per resistenza e longevità.

Dotato di 4GB di RAM fa girare tutte le app e i giochi che vuoi, anche in multitasking. Inoltre, la sua batteria da 7040 mAh offre una durata particolarmente lunga permettendoti un utilizzo lontano da casa eccezionale. Addirittura potresti utilizzarlo come powerbank per il tuo smartphone in situazioni di emergenza. Affidati quindi a Monclick e acquista subito il Galaxy Tab A8 a soli 189,90 euro, invece di 279,90 euro. Ricorda: hai ancora pochi minuti per approfittare di questa offerta speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.