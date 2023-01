Samsung Galaxy Tab A8: tablet per TUTTI scontato del 29% su Amazon

Il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab A8 è un best buy assoluto; oggi, girovagando su Amazon, abbiamo scoperto che lo si trova scontato del 29% sul prezzo di listino grazie agli sconti pazzi presenti sul portale. Da 249,90€ infatti, costa solo 178,28€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. C’è la consegna celere (in pochissimi giorni sarà a casa vostra), troviamo la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la disponibilità è immediata.

Samsung Galaxy Tab A8: Best Buy per tutti

Fra le altre cose, si può dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Questo è un prodotto semplicemente unico nel suo genere perché è il classico prodotto “da divano” che strizza però l’occhio a coloro che ne devono fare un utilizzo business.

Grazie al processore di bordo, si può usare questo tablet per navigare sul web, rispondere alle email, fare attività di scrittura (magari con una cover abbinata), ma da il meglio di sé soprattutto quando lo si utilizza “per rilassarsi la sera sul divano o in vacanza o, perché no, a letto guardando una serie TV su Disney+ o su Amazon.

Ad ogni modo, venendo alle specifiche tecniche, il display è da 10,5″ con cornici simmetriche che garantiscono un’immersione totale nella visione dei contenuti. Il design è giocoso, elegante e molto gradevole: il Galaxy Tab A8 ha un look vivace, frizzante e giovanile con un corpo in metallo da 6,9 mm. Sappiate che si può acquistare in Gray o in Silver.

Questo gioiello lo potete adoperare per qualsiasi operazione, è leggero e va bene anche se lo usate sotto la luce diretta del sole. L’audio è potentissimo grazie agli speaker Dolby Atmos. Oggi Galaxy Tab A8 lo portate a casa con soli 178,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.