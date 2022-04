Samsung Galaxy Tab A8, tablet di riferimento a prezzo REGALO (Amazon)

Se sei alla ricerca di un nuovo tablet da avere sempre a portata di mano per lavorare, studiare o semplicemente come dispositivo secondario da affiancare al computer principale, l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi farti scappare.

Costituito da un telaio curato in ogni minimo dettaglio e con un look & feel tipico di device ben più costosi, il tablet del colosso sudcoreano è la soluzione ideale se sei alla ricerca di un device economico ma che ti garantisce tante belle soddisfazioni.

Acquista subito Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Frontalmente è presente un ampio e arioso display da 10.5 pollici ad altissima risoluzione: è perfetto per lavorare, prendere appunti oppure per rilassarti sul divano mentre guardi i tuoi video preferiti oppure chatti con i tuoi amici.

Sotto la scocca è presente un mix di componenti hardware che ti assicurano un livello di utilizzo da pro: il potente processore octa core di ultima generazione si muove di fianco a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno per darti modo di utilizzare tutte le applicazioni che vuoi, quando vuoi e come vuoi. Inoltre, il sistema operativo Android è ricco di particolari attenzioni pensate appositamente per il tablet che ti permetteranno di fare di più anche utilizzando due applicazioni per volta, come se fossi sul PC da lavoro.

Disponibile anche nella versione con modulo LTE per darti modo di restare connesso ad Internet anche quando sei in movimento e lontano dalla rete Wi-Fi di casa (o dell’ufficio), il tablet è la soluzione ideale in quanto a comodità, facilità di utilizzo e design.

Non perdere altro tempo, acquista subito l’ottimo tablet di Samsung per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: non te ne pentirai.