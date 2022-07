Samsung Galaxy Tab A8, tablet bello e versatile a prezzo REGALO (189€)

Hai la necessità di acquistare un device secondario per navigare in rete, chattare con i tuoi amici, lavorare su task poco impegnativi e all’occorrenza guardare video online sulle principali piattaforme di streaming? La risposta questa tua necessità ha un solo nome: Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su eBay a un prezzo quasi ridicolo.

Infatti, ti bastano appena 189€ per ricevere a casa un tablet di fascia media in grado di soddisfare tutte le tue esigenze e darti modo di lavorare, studiare o semplicemente svagarti senza spendere una fortuna.

Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su eBay a un prezzo che non puoi ignorare

Caratterizzato da un bel design che lo rende del tutto simile alla gamma di Galaxy Tab di fascia alta, il tablet economico di Samsung non si fa mancare proprio nulla. Innanzitutto monta un bellissimo display ampio e ad altissima risoluzione pensato per offrirti il massimo in ogni momento della giornata, mentre sotto il cofano il potente processore octa core è sempre a tua disposizione per avviare istantaneamente le applicazioni di tutti i giorni senza mai un lag o una indecisione.

La batteria di lunga durata è sempre al tuo fianco per accompagnarti lungo tutta una giornata senza mai lasciarti dietro, mentre il supporto Dolby Atmos (è uno dei pochissimi tablet Android in questa fascia di prezzo ad averlo) ti permette di ascoltare tutta la musica che vuoi ad altissima qualità.

Non farti scappare questa occasione dalle dita fintanto che il tablet di Samsung può essere tuo a un prezzo quasi ridicolo: ti bastano appena 189€ per riceverlo a casa in pochissimo tempo e mettere le mani su device che saprà soddisfare tutte le tue esigenze. Mettilo subito nel carrello e non ti dimenticare della possibilità di pagarlo in 3 comode rate con PayPal senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.