Samsung Galaxy Tab A8 a SOLI 150€: scelta TOP su Amazon

Se hai bisogno di un tablet affidabile senza spendere un occhio della testa allora non perdere per nessuna ragione al mondo questa offerta che ti sto segnalando. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 150 euro, invece che 279,90 euro.

Sì, il prezzo originale è proprio quello, per cui adesso puoi risparmiare 130 euro sul totale. E ti porti a casa un tablet eccezionale. Ma non è tutto, questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A8: la migliore scelta economica

Ovviamente non siamo di fronte a un top di gamma, piuttosto a un tablet pensato per chi non vuole spendere troppo. Tuttavia non delude affatto. Possiede un ottimo display LCD da 10,5 pollici con cornice sottile e angoli arrotondati. Ha un peso di soli 508 grammi per uno spessore di 6,9 mm.

Monta un processore potente da 8 Core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite microSD. È poi dotato di altoparlanti con Dolby Atmos e ha una batteria gigante da 7.040 mAh con ricarica rapida da 15 W. Per finire una menziona alla fotocamera posteriore da 8 MP che ti permetterà di fare foto e video di buon livello.

Insomma a una cifra così non puoi davvero trovare di meglio. Per cui prima che non sia più disponibile, vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 150 euro, invece che 279,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.