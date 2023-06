Samsung Galaxy Tab A8: ecco il segreto per acquistarlo a soli 211€

Grazie a eBay, in questo momento, acquisti il Samsung Galaxy Tab A8 LTE a soli 211,50 euro, invece di 319 euro. Un prezzo favoloso che richiede da te, per ottenerlo, una piccola accortezza. Dopo averlo messo nel carrello inserisci il Codice VACANZE23 nell’apposita sezione dei Codici Sconto. In un attimo il prezzo si abbasserà permettendoti di risparmiare enormemente su questo ordine.

La consegna gratuita è inclusa nell’offerta con spedizione veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Addirittura, se vuoi approfittare di questa promozione fantastica puoi anche decidere di pagare un po’ alla volta. Seleziona PayPal e dividi l’importo dell’ordine in 3 rate tasso zero da soli 70,50 euro al mese con prima rata al momento dell’acquisto.

Samsung Galaxy Tab A8: il sogno diventa realtà a questo prezzo

Finalmente a questo prezzo puoi acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 LTE risparmiando un sacco. Grazie a eBay tuo figlio potrà iniziare il nuovo anno scolastico con un tablet super efficiente e ultra resistente. Infatti, grazie alla scocca interamente in metallo leggero è pronto per affrontare qualsiasi sfida. Super portatile, nasce per la mobilità pur non rinunciando a tanta immersività.

Infatti, grazie al suo display LCD da 10,5 pollici, godi di immagini ad alta definizione che ti catapultano nella scena. Studiare, leggere e scrivere non è mai stato così comodo e piacevole. Inoltre, essendo la versione LTE, non ti serve per forza una rete WiFi per essere connesso. Inserisci una SIM dati e rimani online sempre e ovunque senza alcun limite. Acquista ora il tuo Galaxy Tab A8 a soli 211,50 euro inserendo VACANZE23 nella sezione Codici Sconto.

