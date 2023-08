Samsung Galaxy Tab A8: PREZZO FOLLE su Unieuro

Grazie alla fantastica promozione Back To School di Unieuro oggi puoi ottenere un ottimo Samsung Galaxy Tab A8 a prezzo folle. Non ci credi? Allora mettilo nel carrello a soli 169,99 euro, invece di 279,90 euro. Un super sconto del 39% in grado di renderti estremamente felice. Immagina di poter interagire con un tablet completo di tutto, dal display super immersivo e un processore potente. Ecco questo è lui, il gioiellino di casa Samsung, in grado di stupirti ad ogni utilizzo.

Dotato di 4GB di RAM, hai tutto il necessario per gestire al meglio app e giochi, anche in multitasking. E con 64GB di ROM hai tutto lo spazio necessario per installare e archiviare app, giochi e contenuti multimediali. Ovviamente la memoria interna è espandibile fino a 1TB. Niente male vero? Tra l’altro con Unieuro hai la consegna gratuita.

Samsung Galaxy Tab A8: una soddisfazione di tablet

Con il Samsung Galaxy Tab A8 puoi ritenerti soddisfatto grazie alle sue funzionalità incluse e a una vasta gamma di utilizzi disponibili. Produttività e intrattenimento, non fa differenza. Con una batteria da 7040 mAh hai tanta autonomia per portarlo sempre con te senza doverlo continuamente ricaricare. Il processore Octa-core ti assicura prestazioni ottimali e fluide.

Acquistalo ora a soli 169,99 euro, invece di 279,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

