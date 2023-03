Samsung Galaxy Tab A8: ottieni un EXTRA 10% su eBay, solo 176€

Grazie a eBay oggi acquisti il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 176 euro, anziché 279.90 euro (prezzo di listino). Per ottenere un extra 10% sul prezzo già fortemente scontato di 196 euro devi inserire il codice speciale MARZO23 prima del check out. In questo modo ridurrai l’importo dell’ordine di altri 19,60 euro.

La disponibilità è immediata, ma limitata. Quindi devi essere veloce per poterti assicurare questo formidabile tablet Android prima di tutti. Inoltre, la spedizione è gratuita in pochissimi giorni e hai tutta la garanzia clienti eBay. Infine, selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 58 euro l’una.

Samsung Galaxy Tab A8: piccolo prezzo, grandi possibilità

Iniziamo subito col precisare che il Samsung Galaxy Tab A8 a 176 euro è un affare. I motivi sono molteplici. Primo, è stato realizzato con componentistiche di qualità come la scocca in metallo per fornire più resistenza e longevità.

Secondo, l’ampio display da 10,5 pollici con cornice simmetrica ultra sottile offre colori brillanti e dettagli perfetti. Terzo, la batteria è infinita e ti permette di portarlo sempre con te senza problemi.

Perciò non perdere altro tempo. Mettilo subito in carrello a soli 176 euro, invece di 279,90 euro (prezzo di listino). Prima di confermare l’ordine però inserisci il codice MARZO23 così da ottenere un extra 10% sul prezzo già scontato.

Infine, ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.