Samsung Galaxy Tab A8: ORA solo 170€ su eBay

Sei alla ricerca di un buon tablet senza però voler spendere una cifra importante? Non rinunciare alla qualità! Vai subito su eBay e acquista questo Samsung Galaxy Tab A8, è in offerta speciale! Infatti, oggi lo acquisti a soli 170 euro. Per ottenere questo incredibile prezzo conveniente devi inserire il Coupon “SETTEMBRE2023” nella sezione Codici Sconto dopo averlo messo in carrello e prima del check out.

Si tratta di un’occasione potente che devi assolutamente far tua. Inclusa nell’offerta hai anche la consegna gratuita a domicilio. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,70 euro al mese. La prima al momento dell’acquisto, le altre due nei mesi appena successivi. Cosa stai aspettando? Sbrigati perché stanno andando a ruba questi Galaxy Tab A8!

Samsung Galaxy Tab A8: un ottimo tablet a prezzo da sogno

Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 a un prezzo da sogno su eBay. Grazie al suo display LCD da 10,5 pollici hai una finestra aperta su tutte le tue attività. La scocca in metallo è raffinata e gli conferisce una resistenza estrema per portarlo sempre con te senza alcuna preoccupazione. La versione in promozione è quella da 64GB di ROM nella colorazione silver. Elegante e moderno, il suo design non passa inosservato.

Grazie al processore Octa-core hai potenza, velocità e un ottimo consumo energetico. Insomma, un compagno di viaggio instancabile che ti accompagnerà per tutta la giornata e oltre senza bisogno di alcuna ricarica. Mettilo subito in carrello a soli 170 euro. Questo prezzo super speciale lo ottieni inserendo il Coupon “SETTEMBRE2023” nella sezione Codici Sconto prima del check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.