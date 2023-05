Samsung Galaxy Tab A8 con meno di 200€ solo su Unieuro

Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 con meno di 200 euro su Unieuro. Un ottimo affare per questo tablet Android super richiesto e particolarmente amato da milioni di utenti in tutto il mondo. Grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo continua ancora oggi il suo successo pur non essendo un dispositivo recentissimo. Nondimeno è estremamente attuale avendo molto da dire alla categoria grazie alla sua tecnologia.

Dotato di un ampio display da 10,5 pollici, il Galaxy Tab A8 offre immagini davvero spettacolari e scene immersive. Le cornici da 10,2 mm sono perfette per chi ama giocare e guardare film con il suo tablet. I colori sono sempre molto vivaci e i dettagli speciali. Goditi una visione più ampia dei tuoi contenuti sia che tu stia lavorando o studiando, sia che tu ti stia dedicando al tuo intrattenimento preferito.

Samsung Galaxy Tab A8: il compromesso tra tecnologia avanzata e prezzo conveniente

Perché rinunciare al meglio della tecnologia per risparmiare quando con Unieuro acquisti il Samsung Galaxy Tab A8 con soli 199,99 euro. Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 66,66 euro al mese. Davvero niente male tenendo conto che hai la consegna gratuita direttamente a casa tua o il ritiro in negozio gratuito al pronto.

Il suo design contemporaneo rende questo tablet bello anche esteticamente. Inoltre, la sua scocca in metallo ti permette di portarlo sempre con te senza preoccupazione perché estremamente resistente. I quattro altoparlanti integrati ti regalano un audio surround potente con tecnologia Dolby Atmos e il processore Octa-Core unito a una batteria da 7040mAh raggiunge livelli eccezionali. Acquistalo ora a soli 199,99 euro, invee di 279,90 euro, anche in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.