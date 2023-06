Samsung Galaxy Tab A8 LTE: ultimo giorno a 229€ su MediaWorld

Oggi termina il MediaWorld Red Friday perciò hai pochissimo tempo per assicurarti un Samsung Galaxy Tab A8 LTE a soli 229,99 euro, invece di 319,99 euro, con consegna gratuita. Uno sconto pazzesco per un tablet eccellente e super versatile. Il guscio in metallo lo rende particolarmente resistente e adatto alla portabilità anche a scuola, quando l’attenzione a non fare danni potrebbe essere bassa. Inoltre, è anche piacevole al tatto.

Con tecnologia LTE puoi rimanere connesso a internet anche senza WiFi. Inserisci una SIM Dati nell’apposito slot e naviga in totale libertà, ovunque tu sia, senza limiti e alla massima velocità disponibile. Ultra versatile, lo puoi utilizzare a scuola, sul lavoro e per il tuo intrattenimento. Tanto ha una batteria da 7040 mAh che dura tutta la giornata e oltre, anche sotto sforzo intenso. Niente male vero?

Samsung Galaxy Tab A8 LTE a 299€: hai ancora poco tempo

Il Samsung Galaxy Tab A8 LTE è il tablet ideale per chi cerca portabilità, fluidità e versatilità senza dover per forza spendere una fortuna. Su MediaWorld hai ancora poco tempo per aggiudicartelo a soli 299 euro. Il suo ampio display LCD da 10,5 pollici è così immersivo che ogni cosa che tu farai ti piacerà. Guarda un film o gioca e lasciati catapultare dritto nella scena. Sentiti il protagonista di ciò che stai guardando.

L’audio dinamico completa l’opera grazie ai quattro altoparlanti surround con tecnologia Dolby Atmos. Inoltre, tutto è reso fluido, veloce e stabile grazie al potente processore Octa-core. Così sarai sempre pronto ad affrontare qualsiasi sfida senza mai perdere in velocità e autonomia. Cosa stai aspettando? Sbrigati a far tuo il Galaxy Tab A8 LTE con soli 229,99 euro, invece di 319,99 euro. Inclusa hai anche la consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.