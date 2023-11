Samsung Galaxy Tab A8 LTE: scopri dove acquistarlo a 189€

Sei pronto a ottenere il Samsung Galaxy Tab A8 con soli 189 euro? Allora vai a questo link per approfittare del Black Friday di MediaWorld su questo prodotto. Il prezzo è decisamente conveniente, così come il tablet in questione è estremamente interessante. La scocca è stata realizzata interamente in metallo leggero per garantire una portabilità confortevole e una resistenza agli urti impressionante. Il display da 10,5 pollici è perfetto per sfruttarlo al meglio senza rinunciare alla mobilità.

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: tutto a portata di tablet

Il Samsung Galaxy Tab A8 LTE è un vero e proprio gioiellino. Grazie alla sua tecnologia LTE puoi inserire una SIM dati e continuare a navigare dove vuoi anche quando non sei connesso a una rete WiFi. Inoltre, ti arriva dotato di 64GB di ROM, espandibili fino a 1TB, e 4GB di RAM. Condizioni perfette per archiviare, installare e gestire tutte le app, i giochi e i file che vuoi. Il display con tecnologia LCD è una finestra sul mondo. Scopri colori vivaci e dettagli perfetti con una risoluzione massima a 1920 x 1200 pixel.

Dotato di un processore Octa-core hai anche prestazioni molto interessanti, per una gestione delle funzionalità sempre un passo avanti. Perciò non perdere altro tempo. Approfitta di MediaWorld e della sua offerta Black Friday. Acquista il Galaxy Tab A8 LTE a soli 189 euro.

