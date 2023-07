Samsung Galaxy Tab A8 LTE: prezzo FUORI di TESTA su Unieuro

Protagonista di questa incredibile offerta firmata Unieuro oggi è il Samsung Galaxy Tab A8 LTE. Grazie a questa promozione lo metti nel carrello a soli 229,90 euro, invece di 319,90 euro. Un ottimo risparmio se pensi che la versione in promozione è quella che ti permette di alloggiare una SIM dati e navigare online in totale libertà anche senza una rete WiFi disponibile o senza dover collegare il proprio smartphone come HotSpot.

Prezzo molto interessante quindi, ma anche le condizioni di acquisto non sono di meno. Infatti, Unieuro ti regala la consegna gratuita a casa tua o il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero da soli 76,63 euro l’una. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei mesi successivi. Niente male vero? Sbrigati perché sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili!

Samsung Galaxy Tab A8 LTE: libertà di movimento

Con il Samsung Galaxy TAB A8 LTE ottieni una libertà di movimento senza pari. La sua scocca, completamente rivestita in metallo, non solo è super resistente, ma è anche sottile e leggera. Ottimo per essere portato sempre con sé, questo tablet di ultima generazione è ideale per scuola, lavoro e intrattenimento in totale mobilità. L’ampio display LCD da 10,5 pollici è il perfetto compromesso tra dimensioni ridotte e massima esperienza di immersività.

Il processore Octa-core assicura prestazioni molto interessanti. La batteria da 7400 mAh è potentissima e garantisce un utilizzo senza carica per tutta la giornata e oltre. Mai più senza il tuo Galaxy Tab A8 LTE. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 229,90 euro, invece di 319,90 euro. La consegna è gratuita e puoi sempre decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero.

