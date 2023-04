Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Amazon: il prezzo crolla di 100€

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet in grado di offrire prestazioni eccellenti e dotato di una buona versatilità: è perfetto sia per guardare i tuoi video preferiti su YouTube, che per prendere appunti a lezione o gestire da remoto la domotica smart della tua casa. Con un ampio display da 10,5″ e cornice simmetrica da soli 10,2 mm, questo tablet con Android 13 offre una visione migliorata e più ampia rispetto ai modelli precedenti della serie.

In questo momento è possibile acquistarlo su Amazon ad un prezzo scontato di 179€ invece di 279,9€, risparmiando oltre 100€. Il tablet è dotato di un processore Octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che permettono di affrontare le sfide quotidiane senza compromettere la velocità o la durata della batteria. L’estetica del Galaxy Tab A8 è giocosa e giovanile, con un animo vivace e un aspetto moderno dato dal suo elegante corpo in metallo dal profilo ultrasottile di soli 6,9 mm.

Il modello in offerta è nell’elegante colorazione Silver, che dà un risalto ancora più forte al fascino di questo tablet.

Rispetto al precedente modello, l’esperienza audio è migliorata grazie ai quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos, che rivelano ogni dettaglio dell’audio con una chiarezza e una profondità unici. Inoltre, il Galaxy Tab A8 ha un registratore video integrato, che rende semplice e senza interruzioni registrare lezioni online dal vivo, per poterle rivedere in seguito. Infine, grazie alla Modalità bambino, il tablet offre tante attività divertenti che stimolano l’apprendimento e un ambiente sicuro in cui i bambini possono esplorare il mondo. Il Parental Control migliorato permette di impostare limiti al tempo di gioco, selezionare le app e controllare sempre le attività dei propri figli. Insomma, è un perfetto primo tablet per un ragazzo o per una ragazza, adatto anche per prendere appunti a scuola.

Ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta e acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino.

