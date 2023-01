Samsung Galaxy Tab A8: il SUPER tablet Android in offerta a 236€

Fin da quando è uscito in commercio, il Samsung Galaxy Tab A8 è stato il punto di riferimento dei tablet appartenenti alla fascia media del mercato. Per caratteristiche e rapporto qualità-prezzo, il Tab A8 della casa sud-coreana si conferma un’altra volta un best buy assoluto.

Il modello in offerta su Amazon a soli 236 euro grazie allo sconto del 24% ha in dotazione 128 GB di memoria interna, 4 GB di RAM e la versione di Android 11. Volendo puoi scegliere anche uno dei due modelli con taglio di memoria inferiore: quello da 64 GB di memoria e 4 GB di RAM oppure quello da 32 GB di spazio di archiviazione e 3 GB di RAM. La colorazione disponibile è Gray.

Torna in sconto su Amazon il Samsung Galaxy Tab A8

A volte ritornano. Al posto giusto nel momento giusto. Il Samsung Galaxy Tab A8 è un perfetto alleato per le tue serate a casa, quando non hai alcuna voglia di guardare la televisione classica ma vuoi semplicemente immergerti nello streaming. Tutto merito dell’ampio display da 10,5″ con cornici dallo spessore di appena 10mm e del potente audio surround regalato dai quattro altoparlanti Dolby Atmos, per un’esperienza immersiva che farà felici anche i più giovani durante le loro sessioni di gaming.

E per la serie “la potenza è nulla senza il controllo”, il tablet della linea Galaxy di Samsung ti offre un’autonomia da record grazie a una batteria da oltre 7.000 mAh e la ricarica rapida a 15W.

Metti ora nel carrello il Samsung Galaxy Tab A8 per risparmiare oltre 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico, pari a 309 euro.

