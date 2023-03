Samsung Galaxy Tab A8: è il tablet Android DA COMPRARE a meno di 200€ su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 edizione 2022 è un ottimo tablet Android, ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo equilibrato ed economico, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Il dispositivo è oggi disponibile con un prezzo scontato di 193 euro invece di 279 euro su Amazon. La promozione riguarda il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di storage che ha tutte le carte in regola per diventare il tablet di riferimento per l’uso quotidiano. Per accedere all’offerta è disponibile il link seguente:

Samsung Galaxy Tab A8 2022: ora in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A8 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Il tablet presenta un display Full HD da 10,5 pollici di diagonale e può contare sul potente SoC Octa-Core Unisoc Tiger T618 in grado di garantire una marcia in più in questa fascia di prezzo. Il chip è supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage e può contare sul supporto Wi-Fi. Da segnalare anche una batteria da 7.040 mAh in grado di garantire un’autonomia ben superiore alla media. Tra le specifiche c’è anche una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 5 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 2022 al prezzo scontato di 193 euro invece di 279 euro. Si tratta di una promozione molto interessante che garantisce quasi 90 euro di sconto su di un tablet completo ed equilibrato. A meno di 200 euro, in questo momento, il tablet di Samsung ha davvero pochi rivali. Per sfruttare la promozione e portarsi a casa questo tablet è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

