Samsung Galaxy Tab A8 è il BEST BUY su eBay: -41% con la Cyber Week

La Cyber Week di eBay continua a sconvolgere con le sue strabilianti offerte: oggi hai la possibilità di acquistare il numero uno dei tablet Android di fascia media Samsung Galaxy Tab A8 a un prezzo incredibile. Infatti, sfruttando lo scioccante sconto immediato del 41%, ti bastano appena 189€ per ricevere a casa un tablet di cui non potrai più fare a meno.

Leggero, facile di utilizzare e ideale per svolgere al massimo qualsiasi task, il tablet Android del colosso sudcoreano è pronto a sorprenderti fin dal suo primo utilizzo.

Samsung Galaxy Tab A8 è in super sconto su eBay durante la Cyber Week: occasione unica

Samsung Galaxy Tab A8 monta un bel pannello da 10.5 pollici perfetto per leggere, navigare in rete oppure guardare video ad altissima risoluzione; inoltre, sotto il cofano un potente processore octa core avvia in un istante tutte le app che vuoi e sfrutta a dovere la mega batteria da 7040 mAh per accompagnarti per tutto il giorno.

Nonostante il prezzo molto conveniente e in super sconto, il tablet Android di Samsung è anche uno dei pochi che in questa fascia di prezzo ti sorprende con un sound potente e avvolgente grazie a quattro speaker integrati con tecnologia Dolby Atmos.

Con un prezzo finale di vendita su eBay di appena 189€, il tablet Android di fascia economica Samsung Galaxy Tab A8 è senza ombra di dubbio il device su cui investire i tuoi risparmi se vuoi stringere tra le mani un device con un eccellente rapporto qualità prezzo; mettilo subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida in appena 48 ore senza spese di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.