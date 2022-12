Samsung Galaxy Tab A8: display ampio e audio Dolby in sconto su eBay

L’ottimo tablet Android di fascia media Samsung Galaxy Tab A8 torna in offerta su eBay a un prezzo sensazionale. Infatti, se inserisci nell’apposito campo il codice coupon esclusivo “FESTE22“, il prezzo finale del device crolla ad appena 196€ grazie a uno sconto complessivo del 30%.

Il device del colosso sudcoreano è uno tra i più popolari e apprezzati in questa fascia di prezzo: il design è frutto della scelta di materiali di buon livello che lo rendono accattivante e giovanile.

Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su eBay con il 30% di sconto: affare d'oro

Nonostante il prezzo assolutamente hot, il device di Samsung è uno tra i pochissimi tablet di fascia media a montare un impianto audio Dolby con speaker stereo per assicurarti una buona esperienza di ascolto della musica e anche dei video.

Frontalmente è presente un buon pannello da 10.5 pollici ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano batte un SoC octa core abbinato a 4 GB di RAM per affrontare tutte le sfide senza lag e impuntamenti vari. Inoltre, a tutto ciò si aggiunge una batteria da 7040 mAh con ricarica fast che ti assicura ore e ore di autonomia aggiuntive anche dopo appena qualche minuto di ricarica.

Non farti scappare questa valida occasione su eBay per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 a un prezzo davvero niente malme. Mettilo subito nel carrello e ricordati di inserire nell’apposito campo il codice coupon esclusivo “FESTE22” per far crollare il prezzo finale del device ad appena 196€.

