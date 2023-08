Samsung Galaxy Tab A8 costa una SCIOCCHEZZA su Amazon (-38%)

Il re dei tablet Android economici, Samsung Galaxy Tab A8, è al centro di una interessantissima offerta Amazon che ha dell’incredibile. Complice uno sconto shock del 38%, infatti, il device a marchio Samsung crolla ad appena 173€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Sottile, leggero e con un rapporto qualità/prezzo invidiabile da tutti, il tablet del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

C’è il 38% di sconto su Amazon per il tablet Samsung Galaxy Tab A8: affarone

Il display da 10.5 pollici ad altissima risoluzione è perfetto per navigare in rete e anche per guardare contenuti video di alta qualità, mentre il sistema audio Dolby Atmos è pronto a sorprenderti con un sound potente e avvolgente.

Alimentato da una mega batteria da 7040 mAh che ti accompagna per 1 giorno intero senza fatica, il tablet di Samsung monta un processore octa core scattante e affidabile.

Prendi al volo l’offerta Amazon di oggi sul tablet economico di Samsung e preparati a un’esperienza di utilizzo niente male per davvero; se lo metti subito nel carrello, inoltre, il device ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.