Samsung Galaxy Tab A8: con QUEST'OFFERTA è il tablet Android da comprare per spendere poco

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un punto di riferimento del settore dei tablet Android. Chi cerca un dispositivo economico ma completo, infatti, può puntare sul tablet di Samsung per soddisfare appieno tutte le proprie esigenze, sia per lo studio che per l’intrattenimento.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, inoltre, il Samsung Galaxy Tab A8 diventa un vero e proprio “best buy“. Il tablet viene proposto al prezzo scontato di 179,99 euro invece che 219 euro.

Il modello in offerta, venduto direttamente da Amazon, è dotato di 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Si tratta della variante più equilibrata del tablet, ideale per tutti i contesti di utilizzo.

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet giusto per chi vuole spendere meno di 200 euro

Il tablet di casa Samsung può contare su di un display TFT LCD da 10,5 pollici con risoluzione Full HD. Tra le specifiche c’è spazio per il SoC Unisoc Tiger T618, una scelta ottimale in questa fascia di prezzo. Il chip è supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage espandibile oltre che da una batteria da 7.040 mAh. A completare le specifiche troviamo un sistema a quattro speaker stereo, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 11 personalizzato con la One UI.

Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 ad un prezzo di 179,99 euro invece che 219 euro. Si tratta di uno sconto di ben 40 euro per la variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage che rappresentano il quantitativo giusto per un utilizzo soddisfacente sia per lo studio che per l’intrattenimento. Il modello in offerta è dotato di scocca con colorazione Silver ed è venduto direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.