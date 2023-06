Samsung Galaxy Tab A8, che prezzo! Su Amazon oggi risparmi oltre 100€

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un tablet versatile e performante, che offre un’esperienza di visione e intrattenimento coinvolgente a un prezzo scontato. Attualmente è disponibile su Amazon a 174,28€, grazie ad un generoso sconto del 38% rispetto al suo normale prezzo di listino di 279,90€. Il tablet presenta un ampio display da 10,5 pollici con una cornice simmetrica sottile di soli 10,2 mm. Questo ti permette di immergerti completamente nello schermo e goderti film, contenuti guida e altro ancora con una visione migliorata e più ampia.

Il design del Galaxy Tab A8 è un mix tra classicità e modernità. Il corpo elegante in metallo, con uno spessore di soli 6,9 mm, conferisce al tablet un aspetto giovanile e uno stile accattivante. È disponibile nei colori Gray e Silver, che evidenziano il suo fascino naturale. L’esperienza audio del Galaxy Tab A8 è arricchita dai quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos. Questo ti permette di goderti un audio ricco, profondo e coinvolgente, rivelando ogni dettaglio con chiarezza. Che tu sia in movimento o a casa, il tablet ti offre un’immersione totale nel mondo del contenuto, dei giochi e delle attività che ami.

Il Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi di intrattenimento, dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby. Con il suo ampio schermo e le sue prestazioni potenti, potrai esplorare e goderti una visione migliorata e più ampia. Il tablet è dotato di un processore Octa-core, che, abbinato a un massimo di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offre prestazioni fluide e rapide. Sarai sempre pronto ad affrontare le sfide quotidiane senza compromettere la velocità o la durata della batteria.

Ciliegina sulla torta, il Galaxy Tab A8 offre l’accesso a Samsung TV Plus, che ti permette di goderti contenuti TV gratuiti in qualsiasi momento e ovunque. Avrai a disposizione migliaia di ore di notizie, sport, film, contenuti per bambini e altro ancora. Davvero niente male! Insomma, come avrai ormai capito il Samsung Galaxy Tab A8 è un compagno ideale per l’intrattenimento e la produttività quotidiana, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente, audio di alta qualità e prestazioni affidabili. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.