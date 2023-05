Samsung Galaxy Tab A8: atteso ritorno al suo MINIMO STORICO

Se siete alla ricerca di un tablet interessante utile per svolgere le operazioni base del lavoro o dello svago con semplicità e rapidità, ma non volete spendere troppo allora andate subito su Amazon e apprestatevi ad acquistare lo splendido Samsung Galaxy Tab A8 oggi in grande offerta. Il suo prezzo di 279,90 euro scende fino a quota 179 euro, nonché il ritorno al suo minimo storico. Questo è frutto di uno sconto unico e raro del 36%.

Samsung Galaxy Tab A8: caratteristiche principali

Questo tablet presenta delle caratteristiche niente male per la sua fascia di prezzo. Innanzitutto spicca uno splendido display da 10,5″ con risoluzione 1920 x 1200 Pixel con cui potrete guardare ogni tipo di contenuti in maniera nitida e chiara. Il cuore pulsante è un processore Octa-core abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili, così che possiate sempre affrontare le sfide di ogni giorno senza consumare la velocità o la batteria.

Il sopracitato sottile chassis in metallo ha uno spessore di soli 6,9 mm che nella sua colorazione Gray e Silver donerà al vostro nuovo tablet un aspetto ancora più affascinante. Ottimo anche dal punto di vista dell’audio. Infatti, grazie ai quattro altoparlanti alimentati dal suono surround Dolby Atmos potrete ascoltare i vostri contenuti preferiti con estrema chiarezza e profondità unica.

Non vi resta che correre su Amazon e acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 in versione Wi-Fi con offerta imperdibile a 179 euro invece di 3279,90 euro. Affettatevi, lo sconto del 36% potrebbe terminare prima di quanto possiate immaginare. Inoltre le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime. Si tratta del suo minimo storico, quindi non perdete altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.