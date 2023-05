Samsung Galaxy Tab A8 ancora protagonista col SOTTOCOSTO MediaWorld

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha quel brutto vizio di prendersi la scena ogni volta che può. Un difetto? Dipende dai punti di vista, ma per chi è alla ricerca di un tablet economico e allo stesso tempo completo di tutto non può che rallegrarsi di fronte all’ultima offerta che MediaWorld ha lanciato per gli ultimi giorni del Sottocosto. Fino a questa domenica (14 maggio, ndr), puoi acquistare il Galaxy Tab A8 in offerta a 179 euro, per effetto dello sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 279,99 euro.

Samsung Galaxy Tab A8 in sconto del 36% sul sito di MediaWorld

Il tablet di Samsung appartenente alla serie A è dotato di un ampio display da 10,5″ e una scocca in metallo ultrasottile di appena 6,9 mm, che fanno di tutto per strizzare l’occhio al design senza tempo dei tablet Samsung. Il colosso coreano ha posto l’accento soprattutto sull’esperienza di intrattenimento, con i quattro altoparlanti Dolby Atmos per un audio dinamico e un processore octa-core, quest’ultimo abbinato a una memoria interna da 128 GB a cui si sommano i 4 GB di RAM (espandibile fino a 1 TB). Ottima anche la durata della batteria da 7.040 mAh, che garantisce un’operatività continua durante tutto l’arco della giornata.

La spedizione è offerta gratuitamente da MediaWorld. In alternativa puoi scegliere anche di andare a ritirarlo di persona presso il punto vendita più vicino a casa tua (basta selezionare l’opzione Ritiro in negozio in fase di check-out).

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy Tab A8 per approfittare del 36% di sconto nell’ambito della promo Sottocosto MediaWorld e risparmiare così 100 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.