Samsung Galaxy Tab A8: a QUESTO PREZZO è il tablet ECONOMICO da prendere (-70€)

Se state cercando un nuovo tablet Android in grado di abbinare buone prestazioni ed un prezzo contenuto, in questo momento, su Amazon c’è un’offerta che potrebbe fare al caso vostro: il Samsung Galaxy Tab A8 2022 è, infatti, proposto al prezzo scontato di 178 euro invece di 249 euro con un taglio di prezzo di oltre 70 euro che fa la differenza nella valutazione della convenienza del dispositivo.

Il modello in offerta presenta 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Da notare, però, che al prezzo di 200 euro è possibile acquistare la variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Anche in questo caso c’è uno sconto significativo rispetto al listino (-29%). Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link qui di seguito:

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet Android economico è sempre più conveniente

Il Samsung Galaxy Tab A8 ha tutto quello che serve per garantire buone prestazioni nella fascia bassa del mercato dei tablet Android dove, in genere, è necessario fare i conti con fin troppi compromessi. Questo Tab A8 (in versione 2022) è completo e presenta un ampio display Full HD da 10,5 pollici di diagonale oltre che una batteria da 7.040 mAh in grado di garantire un’autonomia superiore alla media.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A8 al prezzo scontato di 178 euro invece di 249 euro nella variante da 3/32 GB oppure al prezzo di 200 euro invece di 279 euro per la variante da 4/128 GB.

L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto. Il tablet è il modello giusto per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un tablet completo, ideale sia per la fruizione dei contenuti multimediali (soprattutto per i più piccoli) che per il lavoro e lo studio da remoto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.