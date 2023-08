Samsung Galaxy Tab A8 (2022): solo 173,99€ su Amazon, prezzo DA URLO, correte

Oggi vi parliamo del Samsung Galaxy Tab A8 (2022), un tablet che offre un’esperienza avanzata sia per la produttività che per l’intrattenimento, con un design raffinato e funzionalità all’avanguardia. Grazie agli sconti folli di Amazon potrà essere tuo con soli 173,99€. Il modello che vi consigliamo è l’iterazione del 2022 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno, in colorazione grigia. Lo sconto è del 33% pertanto se sei interessato/a, sbrigati

Samsung Galaxy Tab A8 (2022): ecco perché devi averlo

Il Galaxy Tab A8 presenta un design moderno ed elegante, con una costruzione compatta che lo rende facile da maneggiare e trasportare. Il corpo in metallo conferisce una sensazione di solidità, mentre i bordi arrotondati migliorano l’ergonomia. Questo tablet è disponibile in diverse varianti di colore, ma noi ti consigliamo quella grigia, la più classica.

Una delle caratteristiche più notevoli del Galaxy Tab A8 è il suo display. Con un pannello LCD da 10,5 pollici con risoluzione Full HD, offre colori vivaci e dettagli nitidi. È ideale per la visione di contenuti multimediali, la lettura di libri e la navigazione su Internet. Essendo leggero poi, lo potrai portare ovunque senza il minimo problema.

Sotto il cofano è alimentato da un processore octa-core che offre prestazioni fluide e reattive. Anche se potrebbe non essere alla pari con alcuni tablet di fascia alta, è più che sufficiente per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo di app di produttività e la riproduzione di contenuti multimediali (Disney+, Netflix, Amazon Prime Video e così via). Inoltre, i 4 GB di RAM consentono di gestire più app contemporaneamente senza intoppi.

Il tablet opera su Android, con la personalizzazione dell’interfaccia utente Samsung One UI. Questo permette un facile accesso alle app Google e ai servizi Samsung, offrendo un’esperienza software fluida e familiare. La batteria di lunga durata garantisce un utilizzo prolungato durante la giornata, mentre con la fotocamera potrai catturare immagini al volo o potrai usarla per scannerizzare documenti, magari con l’ausilio di un’app preposta come Adobe Scan, ad esempio. Con un prezzo di soli 173,99€ non puoi lasciartelo sfuggire.

