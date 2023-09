Samsung Galaxy Tab A8 (2022): il tablet tuttofare, tuo a soli 211€

Se sei alla ricerca di un tablet tuttofare con cui guardare le serie TV su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, con cui giocare, prendere appunti all’unviersità, scrollare i social, navigare sul web e non solo, oggi ti consigliamo il meraviglioso device entry level della compagnia sudcoreana. Si chiama Samsung Galaxy Tab A8 (2022) ed è un prodotto semplicemente sensazionale: è capace di offrire prestazioni di alto profilo in un form factor contenuto e compatto. Non di meno, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile con tanti vantaggi al seguito.

Come non citare infatti, la consegna celere e immediata, oltre che gratuita, con il servizio di Prime. Avrai accesso però, anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrai dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Lo pagherai solo 211,00€, spese di spedizione incluse: non lasciartelo sfuggire.

Samsung Galaxy Tab A8 (2022): non chiamatelo entry level

Il Galaxy Tab A8 (2022) sfoggia un design sottile ed elegante, rendendolo un compagno di viaggio ideale. Con uno schermo di 10,5 pollici, è abbastanza ampio da offrire un’esperienza visiva coinvolgente, ma abbastanza compatto da essere facilmente trasportato ovunque tu vada. La scocca in metallo conferisce un tocco di classe al dispositivo, mentre il peso leggero lo rende comodo da tenere in mano o da inserire in borsa.

Il tablet è dotato di un luminoso schermo TFT da 10,5 pollici con una risoluzione Full HD, che offre colori vividi e dettagli nitidi. Inoltre, la modalità “Eye Comfort Shield” protegge i tuoi occhi riducendo la luce blu emessa dallo schermo, e ciò lo rende ideale per lunghe sessioni di lettura notturna. Allo stesso tempo è alimentato da un processore octa-core che garantisce prestazioni fluide in qualsiasi situazione. Sarai in grado di passare senza sforzo da un’applicazione all’altra e multitasking senza intoppi. Inoltre, la presenza di 4 GB di RAM assicura una gestione efficiente delle applicazioni, mentre i 128 GB di memoria interna possono essere espansi ulteriormente tramite una scheda microSD per conservare tutti i tuoi file, foto e video.

Gli altoparlanti stereo AKG integrati offrono un audio di alta qualità che ti immergerà completamente nel tuo contenuto multimediale preferito. Ottima la batteria da 7.040 mAh che permetterà al device di accompagnarti per tutta la giornata senza problemi. A soli 211,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, il Samsung Galaxy Tab A8 (2022) è un vero best buy.

