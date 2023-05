Samsung Galaxy Tab A8: 179€ e CONSEGNA GRATIS su MediaWorld

Acquistando il Samsung Galaxy Tab A8 a soli 179 euro, invece di 279,99 euro, fai un vero affare. Questo prezzo così conveniente lo trovi su MediaWorld grazie al nuovissimo volantino Let’s Go SOTTOCOSTO. Inclusa nell’ordine hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di acquisto.

Si tratta di un’occasione imperdibile anche perché questo tablet è un vero e proprio must intramontabile. Amato da tantissimi utenti in tutto il mondo, si presenta con una scocca in metallo super resistente e leggerissima. In pratica, adatta per chi ama viaggiare e avere sempre con sé il suo dispositivo preferito per scuola, lavoro o intrattenimento.

Samsung Galaxy Tab A8: sotto il corpo in metallo batte un cuore tecnologico

Sotto l’armatura in metallo del Samsung Galaxy Tab A8 64GB troviamo un cuore tecnologico. Dotato di processore Octa-Core, offre prestazioni di altissimo livello. Ogni app o gioco è fluido e veloce, anche in multitasking. L’ecosistema Samsung garantisce una fruizione intuitiva e piacevole di Android, ottimizzandone le funzionalità.

Il display da 10,5 pollici apre a un mondo fatto di intrattenimento, immagini mozzafiato, colori estremamente vivaci e dettagli perfetti. Insomma, il Galaxy Tab A8 già da solo è un vero affare. Unito a questa offerta speciale di MediaWorld Let’s Go SOTTOCOSTO lo è ancora di più. Perciò non lasciartelo scappare, ha anche la consegna gratuita direttamente a domicilio.

