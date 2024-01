Samsung Galaxy Tab A8: a 169€ è un vero REGALO

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un ottimo tablet mediogamma in grado di dare ancora ottime soddisfazioni. Ovviamente, questo dispositivo è per tutti coloro che hanno bisogno di un tablet in sistema, ma economico. In pratica, se ti serve per intrattenimento audiovideo, lavoro e scuola è perfetto. Oggi lo acquisti ancora a meno su Unieuro grazie alla nuova promozione Fuoritutto. Mettilo subito in carrello a soli 169,99 euro, invece di 279,90 euro. Si tratta di un vero e proprio regalo.

Samsung Galaxy Tab A8: il tablet su misura per te

Con un display da 10,5 pollici, il Samsung Galaxy Tab A8 64GB è il tablet perfetto per intrattenimento e lavoro. La tecnologia LCD offre immagini sempre ricche di colori e di dettagli. Inoltre, grazie all’elevata luminosità, puoi goderti i tuoi contenuti preferiti anche sotto la luce diretta del sole. Con 4GB di RAM e un processore Octa-Core, vanta prestazioni molto buone per app e giochi anche in simultanea. La batteria da 7040 mAh assicura un’autonomia eccellente per tutto il giorno e oltre.

Acquistalo adesso a soli 169,99 euro, invece di 279,90 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 56,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.