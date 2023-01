Samsung Galaxy Tab A8 da 10,5 pollici a prezzo STRACCIATO su eBay

Se stai pensando di acquistare un tablet che abbia delle buone prestazioni ma non vuoi vendere un rene, allora seguimi in questa offerta che ti segnalo. Vai adesso su eBay e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Tab A8 a soli 185,39 euro, invece che 279,99 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento.

Grazie a questo sconto del 26% più un ulteriore ribasso con il codice segreto avrai un risparmio incredibile. Soprattutto ti porti a casa un device eccezionale. Questo tablet è dotato di 64GB di memoria e una RAM da 4GB che ti permetterà di svolgere tutte le tue attività in modo fluido e veloce.

Samsung Galaxy Tab A8: il prezzo crolla, è da prendere ora

Certamente ciò che salta agli occhi in questo momento è il prezzo, decisamente vantaggioso. Tuttavia non è solo fumo negli occhi. Samsung Galaxy Tab A8 ha un bellissimo display da 10,5 pollici dai colori intensi, per immagini e video incredibilmente reali. Con una cornice di soli 10,2 mm che ti consente di rimanere completamente immerso nei tuoi contenuti.

È dotato di un processore Octa-core con a supporto 4GB di RAM e il sistema operativo Android 11. È leggero e potente. Offre un bellissimo suono surround Dolby Atmos e ha una batteria da 7040mAh che dura tantissimo. Inoltre gode della ricarica rapida da 15 W. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP per video e foto ad altissima risoluzione. In questa versione potrai sfruttare la tecnologia Bluetooth e WiFi.

Non perdere questa offerta che è veramente unica. Prima che sia tardi e le unità disponibili svaniscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A8 a soli 185,39 euro, invece che 279,99 euro, inserendo il codice CASA23 al momento del pagamento. La spedizione è completamente gratuita e ti arriverà a casa in soli tre giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.