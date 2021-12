Samsung Galaxy Tab A7 PRECIPITA su Amazon a 180€ (-119€)

Samsung Galaxy Tab A7, eccezionale tablet medio di gamma, è in gran sconto su Amazon a 180€ circa appena. Un prodotto perfetto per l'utilizzo quotidiano, con ampio pannello da 10,4″ in una cornice sottile. Il momento di fare un vero e proprio affare è adesso: completa rapidamente l'ordine per averlo a 180€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Samsung Galaxy Tab A7 in gran sconto su Amazon

Il dispositivo perfetto per studiare, lavorare e divertirsi. Ampio display, 4 speaker audio stereo con supporto al Dolby Atmos: l'ideale per qualsiasi attività tu decida di svolgere.

Non preoccuparti dell'autonomia energetica e sfruttarlo senza problemi per l'intera giornata: ci penserà l'enorme batteria da 7100 mAh a supportarti. Scarica file senza remore, puoi sfruttar i 64GB di spazio di archiviazione e – se lo desideri – puoi espanderli fino a 1TB.

La presenza di fotocamere e microfoni, lo rende perfetto anche da utilizzare per effettuare meeting o videochiamate con i tuoi amici. Naturalmente, per ogni attività, puoi contare sulla presenza di Android 11.

Samsung Galaxy Tab A7.