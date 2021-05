Samsung Galaxy Tab A7 è in offerta su Amazon a soli 177,90€. Il prezzo di listino è reso più economico da un ribasso del 26% che produce uno sconto effettivo di 62,00€.

Un tablet adatto a tutti: Samsung Galaxy Tab A7

Il design semplice e lineare rende Samsung Galaxy Tab A7 un dispositivo elegante ed esteticamente appagante. Grazie alla sua colorazione Dark Grey acquista un tocco in più che non lo fa passare inosservato.

Montante un display da 10,4 pollici, questo offre una visione dei contenuti ampia e dinamica. La risoluzione si assesta 2000×1200 pixel per un'esperienza di alta qualità. Le cornici abbastanza sottili, inoltre, amplificano la resa complessiva.

Il processore montato è marchiato Samsung e viene abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fluide e veloci. La memoria è poi espandibile attraverso una MicroSD e fino a 1 TB.

Trattandosi di un dispositivo completo, il tablet è corredato sia di fotocamera frontale che di una lente posteriore. Quella dedicata alle videoconferenze ha una risoluzione di 5 megapixel mentre l'altra vanta un obiettivo di 8 megapixel.

La batteria è un'altra caratteristica interessante visto che ha un valore tipico di 7040 mAh e vanta un'autonomia sufficiente a una giornata lavorativa.

Tra le altre features sono degne di nota i Quad Speaker per un audio sopra le righe e la tecnologia Dolby Atmos. Al momento della ricezione, infine, il prodotto monta la versione 10 di Android.

Puoi acquistare Samsung Galaxy Tab A7 su Amazon a soli 177,90€ nella colorazione Dark Grey. Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

