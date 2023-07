Samsung Galaxy Tab A7 Lite: tablet LOW-COST per tutta la famiglia (200€)

Se stai cercando un tablet affidabile e versatile per il lavoro, lo studio o il tempo libero, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Con un prezzo allettante di soli 199,99€ su Amazon, questo device offre prestazioni solide, ha un design compatto e dispone di una vasta gamma di funzionalità che lo rendono un’opzione interessante per tantissimi utenti.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché devi acquistarlo

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite presenta un design sottile e leggero; è comodo da trasportare ovunque tu vada. Con uno schermo da 8,7 pollici, è abbastanza compatto da essere utilizzato con una sola mano, ideale per la lettura, la navigazione web e l’utilizzo delle app in movimento. Lo schermo LCD da 8,7 pollici ha una risoluzione di 1340 x 800 pixel, che assicura immagini chiare e dettagliate per la visione di video, film e foto. Grazie ai bordi sottili e all’ampio rapporto schermo-corpo, l’esperienza di visione risulterà quindi estremamente immersiva. Sotto la scocca troverai un processore quad-core di MediaTek: ottimo per l’esecuzione di app, per la navigazione web, la gestione delle email e lo streaming video. La RAM da 3 GB garantisce una gestione efficiente delle applicazioni in background, permettendoti di passare agevolmente da un’attività all’altra.

Con una batteria da 5100 mAh, il tablet garantirà una buona autonomia e, infine, con 32 GB di memoria interna avrai spazio sufficiente per le tue app e i tuoi file. Se dovessi avere bisogno di più spazio per archiviare foto, video o documenti, potrai facilmente espandere lo storage tramite una scheda microSD fino a 1 TB. A soli 199,99€ questo Galaxy Tab A7 Lite è un vero best buy; è il tablet adatto a tutti. La consegna è celere e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.