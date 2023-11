Samsung Galaxy Tab A7 Lite: solo 109€ per un tablet FANTASTICO

Oggi vogliamo parlarvi di u tablet alquanto basic ma potente e perfetto per la mobilità; ci riferiamo all’ottimo Samsung Galaxy Tab A7 Lite, un prodotto piccolo e compatto ma delizioso, dal design raffinato, oseremmo dire. Dispone di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile (solo 169,99€) ma si trova in super sconto a soli 109,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili. Siate veloci e fatelo vostro. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero); non manca la consegna celere in meno di 24 o 48 ore, il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e vi sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: questo è il miglior tablet da prendere oggi

Il Galaxy Tab A7 Lite si presenta con un design compatto e raffinato, perfetto per chi è in movimento. Con un display da 8,7 pollici, consente di avere un’esperienza visiva nitida e colorata, ideale per la visione di contenuti multimediali in mobilità, ma anche per la navigazione online o la lettura di ebook.

Nonostante le sue dimensioni compatte, è alimentato da un processore quad-core che offre prestazioni affidabili per le tutte le attività. Ci sono poi 3 GB di RAM per un multitasking privo di lag, mentre i 32 GB di memoria interna forniscono spazio sufficiente per installare app quotidiane, per scaricare foto, video e documenti.

Non manca una fotocamera posteriore da 8 Mpx perfetta per la scansione dei file e una selfiecam da 2 Mega per autoscatti e videocall; la qualità audio poi è incredibile grazie ai due speaker stereo.La batteria è fantastica: 5100 mAh e ciò permette di avere un’autonomia degna di nota in qualsiasi contesto. Costa solo 109,00€; questo tablet di Samsung è un super best buy su Amazon, siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.