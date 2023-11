Samsung Galaxy Tab A7 Lite: prezzo RIDICOLO per un tablet SPECIALE

Oggi ti parliamo del Galaxy Tab A7 Lite di Samsung, un prodotto super economico che si distingue per il suo design elegante e compatto. Con uno schermo da 8,7 pollici, ha una dimensione che si colloca tra quella di uno smartphone generoso e quella di un tablet ben più grande. Inoltre è realizzato in metallo per donarti una sensazione “premium”; si tiene bene in mano e ha un prezzo irrisorio: solo 109,47€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: tablet top, prezzo low-cost

Il display da 8,7 pollici del Galaxy Tab A7 Lite offre una risoluzione di 1340 x 800 pixel: assicura una buona visibilità anche in condizioni di luce intensa. Si vede benissimo in ogni condizioni di luce e in ogni scenario ed è adatto per fruire dei contenuti multimediali in mobilità.

Sotto la scocca è alimentato da un processore octa-core, che assicura un’esperienza fluida durante l’utilizzo di applicazioni quotidiane e la riproduzione di video in streaming. Troviamo il sistema operativo Android con l’interfaccia utente personalizzata One UI di Samsung, ricca di features e opzioni smart. Presenta una fotocamera posteriore da 8 megapixel e di una frontale da 2 megapixel. Con una batteria da 5.100 mAh, il dispositivo offre una durata che supera la media, così lo potrai utilizzare per ore senza doverlo mai ricaricare.

Il Galaxy Tab A7 Lite supporta la connettività Wi-Fi e può essere acquistato anche in una versione con supporto LTE per un accesso continuo a Internet ovunque ci si trovi (senza l’ausilio dell’hotspot). Dulcis in fundo, ha uno slot per l’espansione della memoria mediante microSD.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 109,47€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire, è un prodotto eccellente per tutti gli utilizzi. Fallo tuo adesso prima che finiscano le scorte o prima che termini la promo dedicata; a questa cifra è un best buy.

