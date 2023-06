Samsung Galaxy Tab A7 Lite: PREZZACCIO solo su Amazon (-36%)

Stai pensando di acquistare un tablet che offra ottime prestazioni ma non vuoi spendere troppo? Se hai un budget intorno ai 100 euro non perdere questa fantastica occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 109 euro, invece che 169,90 euro.

Solo oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 36% avere un risparmio di più di 60 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il migliore tablet della categoria a poco

Se pensi a un tablet compatto e leggero sicuramente Samsung Galaxy Tab A7 Lite è uno dei migliori, se non il migliore. Si presenta con un display da 8,7 pollici e una cornice sottile che ti permette di immergerti nei tuoi contenuti video.

È dotato di un ottimo processore Octa-core con a supporto 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Ha una super batteria da 5100 mAh in grado di durare a lungo e con una ricarica veloce. Possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 2 MP. Tutto questo, insieme al sistema operativo Android 11, lo rende veloce e fluido.

Non aspettare che sia troppo tardi. È chiaro che a questo prezzo farà battere tanti cuori e le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 109 euro, invece che 169,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.