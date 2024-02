Samsung Galaxy Tab A7 Lite: non chiamatelo LOW-COST

Se stai cercando un nuovo tablet compatto, versatile, perfetto per la tua vita dinamica sempre in movimento, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze e necessità; si chiama “Samsung Galaxy Tab A7 Lite” e adesso, grazie agli sconti folli di Amazon, potrai acquistarlo all’incredibile prezzo di soli 125,20€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo ora, anche perché non sappiamo quanto durerà ancora la promozione dedicata e non sappiamo neanche quante scorte siano rimaste disponibili. Con il noto portale di e-commerce americano avrai accesso al reso gratuito entro un mese, potrai godere della consegna celere in meno di 24 o 48 ore e in più, avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore. Il modello in questione ha 3 GB di RAM e ben 32 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: compralo adesso

Il Galaxy Tab A7 Lite di Samsung vanta un design compatto e leggero, perfetto per essere trasportato ovunque tu voglia. Di fatto, dispone di uno schermo da 8,7 pollici, abbastanza grande per offrire un’esperienza multimediale coinvolgente, ma allo stesso tempo, anche abbastanza piccolo da essere comodamente impugnato con una sola mano. È perfetto se intendi utilizzarlo in mobilità, magari nei tuoi spostamenti quotidiani.

Nonostante le sue dimensioni compatte, è in grado di offrire prestazioni eccellenti grazie al suo processore quad-core e alla sua RAM sufficientemente capiente. Ciò si tradurrà in un’esperienza degna di nota, così potrai navigare sul web, guardare video, giocare ai tuoi videogame preferiti e molto altro ancora senza lag né rallentamenti. Con 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, avrai poi, spazio sufficiente per conservare tutti i tuoi ricordi. Lo schermo è un pannello LCD nitido e luminoso e c’è un sistema audio stereo con tecnologia Dolby Atmos integrata. La batteria può durare fino a 12 ore con un uso intenso e si ricarica in un lampo. Infine, supporta le connessioni Wi-Fi e ha anche il modem Bluetooth per una compatibilità estrema con una vasta gamma di dispositivi e accessori. A soli 125,20€ non puoi proprio lasciartelo sfuggire; corri a prenderlo.

