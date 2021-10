Samsung Galaxy Tab A7 Lite e stai una favola dove e quando vuoi

Le domeniche di Amazon sono sempre una bella scoperta: con la promozione su Samsung Galaxy A7 Lite hai la giusta occasione per fare tuo un tablet completo di tutto e perfetto per un utilizzo quotidiano. Disponibile a soli 147,99€, lo ordini e lo ricevi a partire dal 20 novembre.

Certo, è un bel po' da aspettare ma pensa al lato positivo: potresti acquistarlo come perfetto regalo di Natale per qualcuno. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: quello che devi sapere su questo gioiellino

Semplice ma leggero e ultra moderno, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un prodotto utile che torna comodo in qualsiasi situazione. Infatti puoi utilizzarlo per svago, per studiare e per guardare contenuti in streaming quando non sei a casa o quando non hai la televisione libera. Disponibile in colorazione Gray è la versione 2021 quindi non gli manca assolutamente nulla.

Monta un display da 8.7 pollici che lo rende estremamente portatile e ottimo da avere sempre in borsa. La risoluzione è elevata così non scendi a compromessi e non perdi neanche il più piccolo dei dettagli. Per poter fare ciò che più ami hai a disposizione un processore Octa Core, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria. In più non mancano all'appello né una fotocamera posteriore né una anteriore.

La batteria? Un'altra scoperta con i suoi 5100mAh che durano ore e ore senza costringerti a portarti dietro il caricatore.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite su Amazon a soli 147,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa a partire da metà novembre. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.