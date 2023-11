Samsung Galaxy Tab A7 Lite Black Friday: prezzo sotto i 120€

Sbrigati ad acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite con soli 119,99 euro, invece di 199,99 euro. Un prezzo decisamente conveniente, al di sotto dei 120 euro, per un tablet completo di tutto. Perfetto in mobilità, questo dispositivo è compatto e dalle dimensioni ridotte. Comodissimo per essere portato sempre con sé. Tra l’altro, la scocca in metallo non solo lo rende leggerissimo, ma anche incredibilmente resistente a urti e cadute accidentali.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il giusto compromesso tra portabilità e prestazioni

Con il Samsung Galaxy Tab A7 Lite vai dove vuoi portandoti sempre con te questo inseparabile tablet. Il display da 8,7 pollici è l’unico della categoria a offrire un ampio spazio di lavoro, grazie alle cornici sottilissime, e una qualità delle immagini spettacolari in alta definizione. Con 4GB di RAM puoi gestire la maggior parte di app e giochi senza alcun rallentamento, anche contemporaneamente. Il processore Octa-core offre prestazioni ottime.

Acquistalo subito a soli 119,99 euro, invece di 199,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 39,99 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.