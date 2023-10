Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 99€ su Amazon: CORRETE A PRENDERLO (-42%)

Clamorosa offerta quella che abbiamo notato questa mattina su Amazon: il meraviglioso tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite costa solo 99,00€ al posto di 169,00€ con uno sconto folle sul prezzo di listino pari al 42%. Considerate che a questa cifra è veramente difficile trovare di meglio: è un best buy assoluto e se siete interessati/e, vi consigliamo di affrettarvi a fare l’acquisto.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il tablet per tutti che costa pochissimo

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite si presenta con un design compatto e leggero. Il display TFT da 8,7 pollici offre una risoluzione di 1340 x 800 pixel, che fornisce un’esperienza visiva abbastanza elevata per la visione di contenuti multimediali e per la navigazione web. I colori sono vivaci e il pannello è adeguatamente luminoso per un utilizzo interno e in esterna. Sotto la scocca è alimentato da un processore MediaTek MT8768T octa-core da 2,3 GHz, abbinato a 3 GB di RAM.

Con una batteria da 5.100 mAh, l’autonomia è molto buona: potete utilizzare il tablet per diverse ore senza doverlo frequentemente; è un compagno ideale per la visione di film, la lettura di libri digitali o la navigazione online durante i viaggi. Ci sono due fotocamere a bordo: una da 8 e una da 2 Mega, che servono per scattare immagini di documenti al volo o per fare videocall. Il tablet esegue Android 11 con l’interfaccia proprietaria One UI, molto smart, ricca di funzionalità e ampiamente personalizzabile. Supporta la connettività Wi-Fi, ed è disponibile anche in una variante LTE per la connessione mobile. Inoltre, vanta 32 GB di memoria interna, che possono venir estesi con l’ausilio di una scheda microSD.

In definitiva, il Galaxy Tab A7 Lite è una scelta perfetta per chi cerca un tablet Android compatto, accessibile e affidabile per intrattenimento portatile in mobilità. Se volete un dispositivo per leggere e-book, guardare film in viaggio o semplicemente per navigare su Internet la sera sul divano, questo sarà il device da acquistare oggi su Amazon: con un prezzo di soli 99,00€ infatti, è la scelta vincente per tutte le tasche.

