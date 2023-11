Samsung Galaxy Tab A7 Lite: a poco più di 100€ è IMPERDIBILE

Oggi ti parliamo di un tablet economico ma prestante, ideale per la visione dei contenuti in streaming, per la gestione dei social, per le mail e non solo: si chiama Samsung Galaxy Tab A7 Lite e costa solo 109,47€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promo dedicata potrebbe finire a breve.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: ecco perché dovete comprarlo

Il Galaxy Tab A7 Lite presenta un design compatto e leggero che lo rende ideale per l’uso quotidiano e la portabilità. Con uno schermo da 8,7 pollici, è perfetto per la visione dei contenuti in streaming; si può utilizzare comodamente con una sola mano. Di fatto va bene anche per la lettura, la visione di video o la navigazione su Internet in mobilità. Pensa che c’è anche una modalità di protezione degli occhi che contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo durante sessioni di utilizzo prolungate.

Alimentato dal processore quad-core è in grado di fornire prestazioni affidabili per gestire app, giochi leggeri e multitasking senza intoppi. Con 3 GB di RAM, il tablet mantiene un’esperienza fluida anche durante l’uso di più applicazioni contemporaneamente. La memoria interna da 32 GB infine, ti offrirà spazio sufficiente per archiviare foto, video, app e documenti. Se proprio necessiti di ulteriore storage, potrai espandere la memoria con una microSD. Ottima anche la batteria che ti assicura un’autonomia degna di nota con un giorno di utilizzo intenso con una singola carica.

Con un prezzo di soli 109,47€ su Amazon, spese di spedizione incluse, avrai accesso ad un tablet piccolo ma potente, ideale per tutto. Non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.