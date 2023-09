Samsung Galaxy Tab A7 Lite (2021): costa poco ma offre tanto (meno di 120€)

Se siete alla ricerca di un tablet low-cost per l’intrattenimento multimediale da divano, per il relax in mobilità, per vedere serie TV o film in giro e non solo, Samsung Galaxy Tab A7 Lite (2021 Edition) è ciò che farà al caso vostro. Al momento lo trovate disponibile su Amazon a soli 119,99€ al posto di 169,90€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un best buy.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite (2021): perché comprarlo?

Come detto, questo tablet è destinato a diventare un compagno ideale per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento. Presenta un design elegante e compatto che si adatta perfettamente alla vostra vita quotidiana. Con uno schermo da 8,7 pollici, è abbastanza grande da offrire un’esperienza di visualizzazione coinvolgente e abbastanza piccolo da essere portato ovunque tu vada. La sua forma sottile e leggera lo rende perfetto per essere trasportato nella borsa o nello zaino.

Il Galaxy Tab A7 Lite (2021) è in grado di fornire prestazioni affidabili grazie al processore quad-core. Potrete eseguire applicazioni, navigare in Internet e guardare video senza problemi o rallentamenti. Inoltre, con 3 GB di RAM, avrete abbastanza potenza per multitasking leggero, come la gestione di e-mail mentre lavorate su un documento. Il tablet presenta uno schermo TFT da 8,7 pollici con una risoluzione di 1340 x 800 pixel. Anche se potrebbe non raggiungere la stessa qualità di un pannello AMOLED, offre comunque colori vivaci e dettagli nitidi.

Troviamo poi una batteria a lunga durata da 5100 mAh che vi consentirà di utilizzare il tablet per ore senza dovervi preoccupare di ricaricarlo costantemente. Non manca poi una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una selfiecam da 2 megapixel. Dispone di Android 11 con la skin personalizzata di Samsung. È un terminale perfetto per lo svago e la multimedialità, ma anche per lo studio e per il gaming blando; lo trovate su Amazon a 119,99€ al posto di 169,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.