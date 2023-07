Samsung Galaxy Tab A7: a meno di 200€ è il tablet da acquistare OGGI

Se stai cercando un tablet versatile e affidabile e non vuoi spendere una fortuna, abbiamo trovato il dispositivo che farà sicuramente al caso tuo: il Samsung Galaxy Tab A7 è infatti ciò che ti serve. A soli 199,00€ su Amazon, questo terminale offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Viene venduto e spedito da Amazon, avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo totale del prodotto in comode rate con Cofidis e, non di meno, avrai due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Samsung Galaxy Tab A7 su Amazon: il best buy che aspettavi

Il Galaxy Tab A7 sfoggia un design elegante, sottile ed ergonomico, perfetto per essere portato ovunque tu vada. Con un peso leggero e un profilo sottile, potrai tenerlo comodamente in una mano per ore senza affaticarti.

Goditi un’esperienza visiva coinvolgente grazie al display da 10,4 pollici con risoluzione Full HD; i tuoi contenuti saranno più vibranti che mai e lo amerai durante la visione dei film o delle serie TV in streaming. Sotto la scocca è equipaggiato con un processore octa-core e 3 GB di RAM e ciò implica che riesce a far girare fluide le app e le prestazioni saranno sempre al top. Inoltre, la batteria da 7040 mAh ti garantirà un’autonomia di lunga durata. Grazie alle potenti funzionalità audio del prodotto potrai godere di un suono coinvolgente e di alta qualità. I quattro speaker AKG con supporto Dolby Atmos sono perfetti per questo, infatti.

Con 32 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite. Citiamo poi l’interfaccia utente One UI di Samsung, la skin più intuitiva e personalizzabile che ci sia. Engine, ti ricordiamo che potrai utilizzare le app di produttività come Microsoft Office, creare e modificare documenti, prendere appunti o persino utilizzarlo come un vero e proprio taccuino digitale. A soli 199,00€ questo sarà il tablet best buy che devi comprare se vuoi un tuttofare per il tuo intrattenimento domestico.

