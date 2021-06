Samsung Galaxy Tab A 8.0 con S Pen ha appena ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 e alla versione Core 3.1 della One UI.

Samsung Galaxy Tab A 8.0: arriva il nuovo software

Di fatto, Samsung ha lanciato il Galaxy Tab A 8.0 con S Pen nella prima metà del 2019. Il tablet economico del gigante tecnologico sudcoreano ha debuttato con la One UI basato su Android 9.0 Pie. È stato aggiornato ad Android 10 (One UI 2.x) l'anno scorso e ora ha iniziato a ricevere il suo secondo importante aggiornamento sotto forma di One UI Core 3.1 basato su Android 11.

L'OEM sudcoreano ha implementato l'update stabile di Android 11 sui suoi dispositivi idonei da dicembre 2020. La società è riuscita a fornire il software per quasi tutti i dispositivi supportati. Solo pochi smartphone e tablet economici devono ancora riceverlo.

Il Samsung Galaxy Tab A 8.0 con S Pen (noto anche come Galaxy Tab A Plus 8) è uno dei nuovi tablet dal prezzo accessibile del 2019. Il gigante tecnologico sudcoreano ha appena iniziato a lanciare l'aggiornamento One UI 3.1 Core (Android 11) per questo dispositivo.

Secondo SamMobile, l'ultimo aggiornamento di sistema per questo device è attualmente disponibile in Cile e nelle Filippine. Arriva con la versione firmware P205DXU5CUE3 e viene implementato in batch. Arriverà presto anche da noi in Europa.

Infatti, il firmware dovrebbe raggiungere altre varianti regionali di questo tablet nei prossimi giorni. Gli utenti possono controllare la presenza dell'OTA andando su Impostazioni> Aggiornamento software> Scarica e installa per verificare se la loro unità ha ricevuto la One UI Core 3.1.

Android 11 è l'ultimo aggiornamento importante per il Samsung Galaxy Tab A 8.0 con S Pen. Tuttavia, il terminale è idoneo a ricevere almeno quattro anni di aggiornamenti di sicurezza (con patch mensili, ovviamente). Quindi, il suo supporto software dovrebbe durare fino al 2023.

