Samsung Galaxy Smart Tag 2: ecco come saranno e quando arriveranno

In queste ore sono emersi i primi render relativi ai nuovi Samsung Galaxy Smart Tag 2; i tracker GPS del colosso sudcoreano sono pronti per arrivare in commercio anche se il debutto pare che sia previsto per ottobre.

Samsung Galaxy Smart Tag 2: quello che sappiamo

In queste ore sono emersi nuovi dettagli sul famigerato tracker GPS di nuova generazione di Samsung; si chiamerà Galaxy Smart Tag 2 ed è appena stato avvistato presso diversi portali per la certificazione online; citiamo il Bluetooth SIG, l’FCC, la NBTC e non solo. Il lancio ufficiale è previsto per ottobre ma è presto per dirlo.

Ad oggi non c’è ancora una data di rilascio ufficiale ma il rivenditore inglese MobileFun ha appena fornito diverse informazioni in merito al lancio del tracker; dai render possiamo anche vedere le due eleganti opzioni di colore in cui verrà commercializzato (bianco e nero). I terminali hanno anche i rispettivi numeri di modello: EI-T5600BBEGEU e EI-T5600BWEGEU e ciò indica che sono pronti all’arrivo sugli scaffali internazionali.

Dalle foto possiamo vedere il nuovo design e il cambio di paradigma rispetto al modello predecessore che, purtroppo, non ha ottenuto il successo sperato e che ancora oggi è introvabile in tanti paesi. L’azienda, con i nuovi Galaxy Smart Tag 2 ha integrato il supporto alla Ultra Wide Band per localizzare con più precisione i prodotti associati. In ultima analisi, MobileFun indica i prezzi per questi tracker: la singola unità dovrebbe costare 42,99£ (al cambio circa 54 dollari) ma prendete questo prezzo con “un pizzico di sale”.

Il tracker GPS di nuova generazione di Samsung potrebbe venir rilasciato ad ottobre insieme alla serie Galaxy Tab S9 FE (tablet all’avanguardia dal prezzo low-cost) e al debutto dello smartphone flagship killer della serie S23, il Galaxy S23 FE. Intanto, se volete un budget phone del colosso sudcoreano vi consigliamo l’ottimo Galaxy A14 5G su Amazon a soli 149,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.