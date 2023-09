Samsung Galaxy Smart Tag 2 e Galaxy Buds FE sono in arrivo

Manca pochissimo al debutto del nuovo tracker GPS Galaxy Smart Tag 2 di Samsung. L’accessorio dovrebbe venire presentato a breve e, fra le novità che ci aspettiamo dal colosso sudcoreano, troviamo anche gli auricolari Galaxy Buds FE. Entrambi i dispositivi sono apparsi all’interno del portale per la certificazione TDRA degli Emirati Arabi Uniti, tuttavia siamo certi che li vedremo arrivare su tutti i mercati internazionali.

Samsung Galaxy Smart Tag 2 Galaxy Buds FE: cosa sappiamo al momento?

Il tracker Smart Tag 2 è apparso in rete con il numero di modello EL-T5600, mentre i Galaxy Buds FE dispongono del numero di modello SM-R400N. Dal sito della TDRA non conosciamo le caratteristiche dei dispositivi ma sappiamo solo che stanno per essere annunciati. Verosimilmente, il debutto sarà “global” quindi non dovremo tardare per vederli da noi.

Secondo il manuale emerso online, i Galaxy Buds FE potrebbero presentare piccole modifiche al design rispetto alla versione standard da cui derivano; ci sarà un’area touch ben visibile per le funzionalità più canoniche (interruzione della musica, chiusura di una chiamata e così via). La custodia di ricarica bianca dovrebbe presentare diverse colorazioni all’interno e si ricaricherà con la USB Type-C; non sappiamo se vanterà anche la wireless charging. Ci saranno due microfoni su ogni gemma e un sensore sensibile al touch; a quanto pare sarà presente anche la cancellazione attiva del rumore.

L’attesissimo Galaxy Smart Tag 2 invece, arriverà il mese prossimo ed è stato avvistato su tantissimi siti per la certificazione: NBTC, FCC, TDRA e NDRRA. Sono perfino emersi due render 3D che mostrano come sarà fatto il tracker, per gentile concessione del sito MobileFun. Verrà lanciato in bianco e in nero e potrebbe avere un prezzo di 50 dollari (negli USA). Sconosciute però, le sue funzionalità, per ora.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che gli auricolari Galaxy Buds Live costano solo 69,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

