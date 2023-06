Samsung Galaxy S6 Lite: scopri come ottenerlo a soli 261€

Una super offerta ti sta aspettando su eBay! Afferrala al volo prima che termini in un attimo, sono rimasti solo gli ultimi pezzi. Acquista ora il Samsung Galaxy S6 Lite a soli 261,90 euro, invece di 399 euro. Per ottenere questo prezzo nel carrello devi inserire il Coupon VACANZE23 prima del check out nell’apposita sezione dei Codici Sconto. Un’occasione unica che non puoi farti scappare assolutamente.

Tra l’altro con eBay hai anche la consegna gratuita direttamente a casa con spedizione velocissima in pochi giorni. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 87,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung Galaxy S6 Lite: tanta tecnologia e S Pen inclusa

Il vantaggio di acquistare il Samsung Galaxy S6 Lite non sta solo nel prezzo eccezionale proposto da eBay, ma anche dal fatto che acquisti un prodotto completo. Veloce, efficiente e resistente, ha anche inclusa la S Pen. Grazie a questo dispositivo lo schermo diventa un foglio di carta digitale. Prendi appunti mentre registri una lezione. Cliccando poi su una parola la riproduzione partirà da quel punto. Disegna, colora, annota velocemente, modifica documenti e firmali. Puoi fare un sacco di cose.

L’ampio display LCD da 10,4 pollici, al vertice della categoria, offre una risoluzione di 2000 x 12000 pixel. Il processore Octa-core garantisce ottime prestazioni per poter svolgere le tue attività in modo fluido e veloce, anche in multitasking. Tra i più sottili sul mercato, si propone con un design monoscocca in metallo molto resistente e leggero, perfetto per essere portato sempre con sé. Acquista il tuo Galaxy S6 Lite a soli 261,90 euro inserendo il Coupon VACANZE23 prima del check out.

